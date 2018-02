Kruispoortbrug twee dagen na opening al defect GESLOTEN SLAGBOMEN GEBLOKKEERD VERKEERSLICHTEN BLIJVEN OP ROOD STAAN MATHIAS MARIËN

13 februari 2018

02u38 0 Brugge Amper twee dagen na de officiële opening van de tijdelijke Kruispoortbrug duiken de eerste kinderziektes op. Gisterenochtend moest een technische ploeg de slagbomen manueel opendraaien toen een veiligheidsmechanisme het signaal om de slagbomen te openen niet correct doorgaf. Ook de rode lichten vóór de brug bleven op rood staan.

Neen, een vlekkeloze start is de gloednieuwe Kruispoortbrug I niet gegund. Nog geen 48 uur nadat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de rode knop indrukte om de brug officieel te openen, kwamen de eerste problemen naar boven. Chauffeurs keken gisterenochtend namelijk vreemd op toen ze voor gesloten slagbomen bleven staan. Na enkele minuten werd duidelijk dat er niet meteen verandering zou komen in de zaak. Een technische ploeg van de Vlaamse Waterweg, beheerder van de brug, moest uiteindelijk ter plaatse komen om de slagbomen manueel open te draaien. Een komisch zicht, maar gelukkig zonder grote gevolgen.





"Een structureel probleem met de brug is er niet", verzekert Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg. "Het was een klein foutje dat typisch is bij de ingebruikname van een nieuwe brug. De aannemer is meteen ter plaatse gegaan om het euvel op te lossen. De komende weken kunnen er nog kleine foutjes opduiken die voor hinder kunnen zorgen."





Veiligheidsmechanisme

De korte vrees van de wachtende chauffeurs voor een rampscenario, waarbij de Kruispoortbrug opnieuw lange tijd buiten dienst zou zijn, bleek ongegrond. De technische ploeg was vlakbij en slaagde erin de slagbomen snel terug open te krijgen. Toch waren daarmee niet alle problemen van de baan. Ook de verkeerslichten vóór de brug bleven op rood staan. Het aankomend verkeer bleef daardoor stilstaan terwijl er in de verste verte geen boten in aantocht waren. Daarop werd beslist om de politie in te schakelen. Zij regelden het verkeer in afwachting van de herstellingswerken aan de verkeerslichten. Uiteindelijk konden de werkmannen de verkeerslichten relatief snel herstellen. Bij de Vlaamse Waterweg benadrukken ze dat het om een klein probleem ging.





"Het signaal om de slagbomen automatisch te openen, kwam niet door. Daardoor konden we vanop afstand de barelen niet openen", vertelt Claudia Van Vooren. Simpel gezegd is in de brug een veiligheidsmechanisme ingebouwd dat, eenmaal de brug volledig en veilig dicht is, een signaal doorgeeft aan de controletoren. Pas dan kunnen de slagbomen terug geopend worden. Dat gebeurde gisterenochtend niet. Ondertussen zou het probleem van de baan moeten zijn.





Bij de Vlaamse Waterweg zijn ze niet verrast door het kleine defect.





Geen uitzondering

"De ingebruikname van een nieuwe brug gaat gepaard met tal van ingebouwde veiligheidsmechanismen. Het is logisch dat daar iets fout kan lopen. Uitzonderlijk is het dus zeker niet", zegt Claudia Van Vooren. "De komende weken kunnen er nog foutjes opduiken. Onze ploegen staan paraat om die telkens zo snel mogelijk op te lossen. Maar nogmaals: een structureel probleem is er absoluut niet. De Kruispoortbrug functioneert zoals het hoort."