Kruispoortbrug opent zaterdag 09 februari 2018

De nieuwe tijdelijke Kruispoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende in Brugge opent zaterdag om 10 uur voor het verkeer. Dan komt er een einde aan meer dan een jaar verkeersleed. Na de succesvolle installatie van vorig weekend is het nog snel gegaan. "De brug beweegt intussen vlot op en neer", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg. "Ook de veiligheidstesten zijn positief verlopen. De komende dagen werkt de aannemer de wegmarkeringen en leuningen verder af en krijgt de brug een laatste check-up." Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) komt zaterdag het licht definitief op groen zetten. (BHT)