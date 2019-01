Krijgt stuk van oude Scheepdalebrug een nieuwe toekomst? PVDD hoopt van wel Bart Huysentruyt

11u10 0 Brugge Kersvers gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) heeft, twee dagen na zijn eedaflegging, al meteen een voorstel klaar voor het nieuwe stadsbestuur. Hij wil dat een deel van de oude Scheepsdalebrug een nieuwe toekomst krijgt in Brugge.

Het is één van de bekommernissen van de Brugse Erfgoedkoepel. “Het gaat hier om interessant industrieel erfgoed”, zegt Van Den Driessche. De brug is in 1932 gebouwd naar plannen van architect Arthur Vierendeel. Opvallend waren de liggers met verticale stijlen, maar zonder diagonalen. De brug staat nog op het netvlies van veel Bruggelingen. Ze werd tien jaar geleden afgebroken en vervangen door een nieuwe brug. “Maar grote delen van de brug zijn bewaard gebleven en zouden een nieuwe functie kunnen krijgen in Brugge”, zegt PVDD. “Bij voorkeur in de buurt van waar ze ooit lag en tientallen jaren functioneerde. Maar als dat niet mogelijk is, dan kan evenzeer op een andere plek aan het water, zoals een strook grond langs het Boudewijnkanaal. Het hoeft niet het volledige bewaarde stuk van de brug te zijn, een deel ervan met een van de specifieke bogen zou al fraai zijn.”