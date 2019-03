Krijgt Brugge een Etienne Vermeerschstraat? Bart Huysentruyt

05 maart 2019



Terwijl tv-figuur Sofie Lemaire oproept om meer nieuwe straten te vernoemen naar vrouwen, heeft raadslid Martine Bruggeman (N-VA) een ander voorstel. Zij wil in de toekomst graag een blijvende herinne-ring aan de overleden hoogleraar en filosoof Etienne Vermeersch. “Hij was wellicht de slimste telg ooit van Sint-Michiels”, zegt ze. “Hij bracht zijn jeugd door in deze Brugse deelgemeente. Hoe mooi zou het zijn om de nieuwe bibliotheek in het multifunctioneel centrum Xaverianen naar hem te vernoemen? Als dat niet kan is ook een straat of een plein een optie.”