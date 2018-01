Krasje op je auto? PITSS lost het op 27 januari 2018

De doorgewinterde carrossier Jan Nuwel heeft een nieuw modern atelier geopend langs de Pathoekeweg. Daar gaat hij zich voornamelijk specialiseren in kleine herstellingen, zoals velg-, lak-, interieur- of ruitschade. Nuwel is een bekende naam in Brugge.

Vroeger was de carrosserie voornamelijk in BMW-wagens gespecialiseerd, maar sinds 2001 kan je er met elke wagen terecht. Het nieuwe atelier kreeg de toepasselijke naam PITSS en verwijst naar een pitstop.





"We zijn wat vooruitstrevend als carrosseriebedrijf", zegt Jan Nuwel.





Minder zware schade

"De komende jaren zal de autosector grondig veranderen. Er komen meer autonome auto's en wagens met cruise control. Dat betekent dat we als hersteller minder te maken zullen krijgen met zware schade. Kleine herstellingen zijn minder rendabel, maar wel de toekomst. Daarom hebben we nu speciaal een atelier gebouwd om daar een antwoord op te bieden."





In PITSS kan je als klant terecht voor de minste kleine carrosserieschade. "Deukjes in de wagen, schade aan de velgen, krassen op het dashboard of sterretjes in de ruit: in een paar uur helpen we de wagen daarvan af. We bekijken momenteel nog hoe we de klanten de beste service kunnen aanbieden. Ik stap een beetje af van het systeem van de vervangwagen. Mogelijk gaan we fietsen of motorfietsen ter beschikking stellen van onze klanten, die uiteraard niet graag twee of drie uur in de garage wachten." (BHT)