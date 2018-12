Krantenbezorger krijgt vuistslag van man ‘die geen folder in bus wil’ Mathias Mariën

07u13 55 Brugge Een Brugse krantenbezorger is enkele dagen arbeidsongeschikt, omdat hij een rake klap heeft gekregen tijdens zijn ronde. Pascal Geers (54) had net een folder in een brievenbus gestopt, toen de bewoner buiten kwam en hem recht in het gezicht sloeg. “Zinlozer wordt geweld niet”, zegt Pascal, die klacht indiende bij de politie.

“Al 19 jaar doe ik mijn werk met hart en ziel. In het verleden kreeg ik wel eens een scheldwoord naar het hoofd geslingerd, maar dergelijk zinloos geweld? Neen, dat is de eerste en hopelijk meteen de laatste keer. Als ik iets jonger was, stopte ik meteen. Maar nu ben ik te oud geworden.”

De 54-jarige Pascal Geers is duidelijk onder de indruk van de feiten die zich dinsdagochtend afspeelden in de Balsemboomstraat in hartje Brugge. De Bruggeling was bezig met het verdelen van folders voor de kerstloop. Op het einde van zijn ronde liep het verkeerd. “Ik stak het krantje in een brievenbus, waarna de bewoner plots boos naar buiten kwam gestormd. Blijkbaar vond hij het niet kunnen dat ik zo’n folder in z’n brievenbus stak”, zegt Pascal.

De krantenbezorger probeerde de bewoner nog te sussen, maar kreeg enkele ogenblikken later een vuistslag recht in het gezicht. “Ik vloog tegen de grond en was even van de wereld. Hoewel ik om hulp schreeuwde, kwam niemand me helpen”, zucht het slachtoffer. Pascal besloot klacht in te dienen bij de politie. “Getuigen waren er jammer genoeg niet, althans niet dat ik weet. Het kan dus nog een lastige zaak worden.”

Geen schrik

De krantenbezorger liep verscheidene verwondingen op en is enkele dagen arbeidsongeschikt. Vooral de nekpijn en verstuikte pols baren hem zorgen. Ook zijn lip is gehavend door de klap. “Zinlozer wordt geweld niet. ik snap er niks van”, zegt de man. Schrik heeft Pascal evenwel niet. Binnenkort gaat hij opnieuw aan het werk.