Kopstukken laten eerste keer spierballen rollen 16 maart 2018

02u34 0 Brugge In Brouwerij De Halve Maan in Brugge zijn de zes politieke kopstukken gisteravond voor het eerst (en zeker niet voor het laatst) met elkaar in debat gegaan, in een organisatie van het gratis blad Rondom.

Zeven maanden voor de verkiezingen werden thema's zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge of het overaanbod aan souvenirwinkels in Brugge aangekaart. Zo lanceerde Pol Van Den Driessche (N-VA) de suggestie om in de komende legislatuur een schepen van Internationale Uitstraling aan te duiden. "En liefst de burgemeester, want Brugge verdient het om beter verkocht te worden in het buitenland." Bij Vlaams Belang pleitte Stefaan Sintobin voor een schepen van Lokaal Vreemdelingenbeleid. CD&V liet bij monde van lijsttrekker Dirk De fauw weten dat de partij voorstander is van een nieuwe sportsite op Jan Breydel en dus geen nieuwe verkaveling. Volgens Mercedes Van Volcem (Open Vld) heeft Brugge nood aan meer positiviteit. "Op vlak van wegenwerken heeft deze ploeg toch gefaald. Er was veel onvrede." Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) wees dan weer op de noodzaak ervan. "Er zijn ongelooflijk veel werken geweest, maar ze waren nodig." Na afloop konden de aanwezigen nog stemmen op hun favoriete politicus. Die uitslag was bij het ter perse gaan nog niet bekend. (BHT)





