Kopstuk Zehbi's mag jeugdinstelling verlaten 29 maart 2018

02u52 0 Brugge Het 15-jarige kopstuk van de beruchte meisjesbende Zehbi's heeft na vijf maanden de jeugdinstelling mogen verlaten. De zaak zal nog voor de zomer voor de jeugdrechtbank behandeld worden.

De 15-jarige R. ziet er op het eerste zicht onschuldig uit, maar was wekenlang de schrik van heel wat meisjes in de Brugse stationsbuurt. Samen met een handvol vriendinnen vormde ze de ondertussen beruchte meisjesbende Zehbi's. Ze sloegen en bestalen leeftijdsgenootjes. Eén meisje werd zelfs bijna op de sporen geduwd. Vaak filmden de tieners de feiten om ze nadien op sociale media te plaatsen. De bendeleidster werd opgepakt en zat vijf maanden lang in een halfopen jeugdinstelling. Nu is ze terug thuis. Dat bevestigt het parket van Brugge. "Het meisje heeft de laatste maanden een positieve evolutie doorgemaakt", zeggen ze daar.





Maatregelen

Voor haar vrijlating werd al een traject op maat van het 15-jarig meisje uitgestippeld. Dat zal zich de komende weken verder zetten.





"De tiener krijgt de komende tijd een strikte begeleiding. Daarnaast wordt een leerproject opgestart om haar gedrag blijvend te verbeteren", wil het Brugs parket nog kwijt. Helemaal achter de rug is de zaak nog niet. Nog voor de zomer zullen de leden van de meisjesbende zich moeten verantwoorden voor de rechter. In principe zal dat eind mei, begin juni gebeuren. "Er zijn de laatste weken weinig tot geen incidenten meer gesignaleerd in de stationsbuurt", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "De politie is extra alert en bekijkt ook nog steeds wie de oude vechtfilmpjes verder verspreid. Ook infrastructureel zijn er al aanpassingen gebeurd. De doorsteek van het Kerkenbeekpad richting Rijselstraat is volledig afgezet. De komende tijd staat er nog overleg gepland tussen alle betrokken partijen om de situatie blijvend op te volgen", besluit Landuyt. (MMB)