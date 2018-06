Kopstuk Albanese smokkelbende gearresteerd ELFKOPPIGE BENDE ORGANISEERDE WELLICHT HONDERDEN TRANSPORTEN SIEBE DE VOOGT

21 juni 2018

02u43 0 Brugge Het gerecht heeft een elfkoppige Albanese smokkelorganisatie kunnen oprollen die werkzaam was op parkings in het noorden van West-Vlaanderen. Gisterenmorgen werd in Londen het 31-jarige kopstuk aangehouden. Vanuit het Verenigd Koninkrijk zou hij honderden vrachtwagentransporten georganiseerd hebben.

De afdeling mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen werkte de voorbije maanden samen met het Britse National Crime Agency (NCA) om de grote Albanese smokkelorganisatie te ontmantelen. Aan West-Vlaamse zijde werkten drie mensen bijna permanent op de zaak. In de nacht van 18 op 19 februari voerden ze een observatie uit langs de E40 in Jabbeke. Toen twee wagens mensen naar de parking brachten, besloten ze hen te volgen. In Pervijze werden uiteindelijk 13 transmigranten op een vrachtwagen gestopt. Vier vermeende mensensmokkelaars werden in de boeien geslagen, waaronder de 32-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur. De bende maakte immers gebruik van gegarandeerde transporten, waarbij de trucker op de hoogte was van de aanwezigheid van transmigranten in zijn oplegger. In de meeste gevallen ging het om levensgevaarlijke koelwagens.





De bende werd geleid vanuit het Verenigd Koninkrijk en had het voormalige Formule 1-hotel in Gent als uitvalsbasis.





In totaal zitten intussen tien verdachten in de cel na arrestaties in onder meer Hongarije en Barcelona. Twee van hen werden intussen voorwaardelijk vrijgelaten. Gisterenmorgen pakte de politie in een buitenwijk van Londen het vermoedelijke kopstuk op. Alket D. (31) woonde in een normale woning en heeft een vrouw en kinderen. Toch is hij wellicht verantwoordelijk voor het organiseren van honderden vrachtwagentransporten. Het Brugse parket vraagt om zijn uitlevering, maar kan vooralsnog geen verdere details kwijt over de zaak. "Al is het wellicht de grootste smokkelorganisatie die we de voorbije jaren konden oprollen", zegt procureur Frank Demeester. "Eerder uitzonderlijk is dat we het volledige netwerk, tot het kopstuk toe, konden blootleggen. Het is het resultaat van een uitstekende samenwerking met de Britse diensten."





Gelijkaardig

Gisterenmorgen werden in de Brugse rechtbank celstraffen tot 8 jaar gevraagd voor een gelijkaardige organisatie van zes Albanezen. Zij zouden in vijf maanden tijd via 39 transporten liefst 150 migranten gesmokkeld hebben. De beklaagden gebruikten daarvoor parkings in onder meer Brugge, Adinkerke en Veurne. Er hangt hen daarvoor in totaal meer dan 2 miljoen euro boete boven het hoofd. Uitspraak op 12 juli.