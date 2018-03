Koppel zwaargewond na duik met exclusieve sportwagen 12 maart 2018

02u34 0

Langs de E403 in Ardooie is vrijdag rond middernacht een koppel uit Brugge zwaargewond geraakt bij een ongeval.





Op het natte wegdek richting Brugge ging de Mercedes AMG GTS aan het slippen en raakte daarbij een voorligger. Na die klap schoof de V8-sportwagen - kostprijs naar schatting zo'n 150.000 euro en 510 pk onder de motorkap - aan de rechterkant van de weg langs de berm enkele meters naar beneden. De tweezitter kwam op het dak in een gracht tot stilstand. De brandweer kon de twee inzittenden bevrijden. Tijdens de reddingsoperatie bleven de slachtoffers bij bewustzijn. Ze werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. "Ze hebben toch wat geluk gehad. De stevige kooi van de wagen, die zo goed als intact bleef, was een meevaller", klonk het bij de hulpdiensten. Kenny Mortelé (32) uit Pittem zat achter het stuur van de aangereden wagen en bleef zo goed als ongedeerd. Zijn Kia kwam uiteindelijk tegen de middenberm tot stilstand. "Ik werd plots langs achter aangereden", vertelt hij. "Of het voertuig gewoon rechtdoor reed of net de oprit in Ardooie had genomen weet ik niet." Dieter Kerckaert (27) uit Wingene zag de tollende wagens voor zich uit en stopte als eerste na het ongeval. "Ik stapte uit en daalde de berm af om te zien of ik kon helpen", luidt het. "Ik hoorde de inzittenden roepen en riep zelf ook, maar ik had de indruk dat ze mij niet hoorden. Ik kon niet veel doen. Hun deuren zaten geklemd tussen de twee wanden van de gracht."





(LSI)