Koppel riskeert 36 maanden cel in beroep voor diefstal met geweld Jeffrey Dujardin

06 februari 2019

17u37 0 Brugge Een 35-jarige vrouw uit Brugge en een 38-jarige man uit Oostende riskeren in beroep een celstraf van 36 maanden voor diefstal met geweld. Het koppel had ook een kompaan mee, die 36-jarige man riskeert dezelfde straf. In eerste aanleg werd het koppel veroordeeld tot 27 maanden cel, hun kompaan kreeg 37 maanden.

De 35-jarige Vincent S. had al enige tijd in de gevangenis doorgebracht, hij had er Alexander B. (36) leren kennen. Toen hij hem op 5 maart vorig jaar terugzag in Brugge, vroeg Alexander hem om mee te gaan naar een 76-jarige man. De man moest hem nog geld, 50 euro, dat hij uitgeleend had voor cocaïne mee te kopen. S. besloot mee te gaan, maar nam ook zijn verloofde uit Brugge mee, Kelly V. Toen ze bij de zeventiger aanbelde, weigerde die het geld te geven. Vincent S. greep de man vast en sloeg hem tweemaal tegen zijn eigen voordeur. De bloedende bejaarde man vluchtte naar de overkant van de straat. “Ik kan heel impulsief zijn”, zegt Vincent. “Ik had pillen genomen en gedronken”, gaf de man toe in beroep.

Zijn verloofde nam na de schermutseling nog een fles wijn uit het huis, waarop het drietal vluchtte. Toen ze aankwamen in het station, liep het weeral mis. Een man gaf een opmerking omdat ze zo luidruchtig waren. Na een woordenwisseling kreeg Kelly een duw, waarop Vincent impulsief reageerde. Hij trok de ketting af van de man en gooide ze later weg. Daarnaast had Vincent S. twee voorschriftenboekjes gestolen bij een huisarts in Brugge. De procureur-generaal vorderde in beroep 36 maanden voor elk, hij hield daarbij ook rekening met de rijkelijk gevulde strafbladen van de drie. Uitspraak op 6 maart.