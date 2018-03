Koppel met schulden betaalt vier taxiritten niet 06 maart 2018

Een koppel uit Brugge moet zich in de Brugse rechtbank verantwoorden omdat ze vorig jaar vier taxiritten niet betaalden.





Franky A. (41) en Vanessa D. (33) bouwden de voorbije jaren een strafblad op van respectievelijk zeven en zes pagina's lang. "Ze geraakten aan lagerwal en zitten met enorme schulden", sprak de procureur. In de lente en zomer van vorig jaar namen ze drie taxiritten naar Sijsele en één binnen Brugge, in totaal voor 136 euro.





De chauffeur kreeg achteraf evenwel nooit zijn geld. A. en D. riskeren respectievelijk zes en drie maanden cel, maar waren gisteren niet zelf aanwezig op hun proces. Het koppel verhuisde intussen naar Assenede. "Ze wilden een taxi nemen, maar hadden het geld niet", grapte hun advocaat Mathieu Langerock. Uitspraak op 22 maart. (SDVO)