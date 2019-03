Koppel krijgt werkstraf in beroep voor diefstal

Jeffrey Dujardin

06 maart 2019

Een 35-jarige vrouw uit Brugge en een 38-jarige man uit Oostende hebben in beroep een werkstraf gekregen van 150 uur en 250 uur voor een diefstal met geweld. Het koppel had ook een kompaan mee, die 36-jarige man kreeg twee jaar cel met uitstel. De drie trokken op 5 maart vorig jaar naar een 76-jarige man. De man moest de Oostendenaar Vincent S. nog 50 euro terugbetalen, dat hij uitgeleend had om cocaïne mee te kopen. Toen ze bij de zeventiger aanbelden, weigerde die het geld te geven. Vincent S. greep de man vast en sloeg hem tweemaal tegen zijn eigen voordeur. De bloedende bejaarde man vluchtte naar de overkant van de straat. “Ik kan heel impulsief zijn”, zei Vincent. “Ik had pillen genomen en gedronken”, gaf de man toe in beroep.