Koppel dat bijna verdronk in ondergelopen tunnel deels zelf verantwoordelijk

Karim Beldjelali (45) en zijn echtgenote Marissa Servan Castro (48). Brugge De stad Brugge moet een schadevergoeding van bijna 4.000 euro betalen aan het koppel dat zich in juni 2016 vastreed in de ondergelopen tunnel van de Kolvestraat. Ze werden wel deels zelf verantwoordelijk gesteld.

Op 22 juni 2016 reden Karim Beldjelali (45) en zijn echtgenote Marissa Servan Castro (48) zich omstreeks 22 uur met hun BMW vast in de Kolvestraat in Brugge. De tunnel was er door de overvloedige regenval ondergelopen. De wagen zonk volledig weg en het koppel kon zich ternauwernood in veiligheid brengen. Een drietal defecte pompen in de tunnel bleken aan de oorzaak te liggen van het onderlopen. Karim en Marissa besloten zowel de stad Brugge, als Aquafin en Farys voor de rechter te slepen om een schadevergoeding te bekomen. Gisterenmorgen werd hun vordering tegenover Aquafin en Farys ongegrond verklaard, omdat volgens de rechter enkel het stadsbestuur verantwoordelijk was voor de pompen. De stad moet een schadevergoeding van 3.800 euro betalen aan het koppel. Zelf werden zij wel voor één derde zelf aansprakelijk gesteld. "De rechter oordeelde onder meer dat mijn cliënten beter niet waren vertrokken in dergelijk weer. Dat betekent dus dat niemand zich bij hevige regenval nog op de weg mag begeven?", vraagt hun advocaat Joris Van Maele zich af. "Los daarvan werd de stad wel voor het grootste deel verantwoordelijk gesteld. We zullen bekijken of we beroep aantekenen tegen het vonnis." Karim reageert tevreden op de uitspraak. "Er werd bevestigd dat de stad Brugge een grote fout heeft gemaakt", reageert hij. "Dat was voor ons het belangrijkste. Dat ik me niet buiten had mogen begeven? Toen we onderweg waren om een vriendinnetje van onze dochter thuis af te zetten, was er nog geen druppel te zien. Ons viel dus niets te verwijten."





Mathias Mariën 22 juni 2016 | Het koppel reed met een BMW in een ondergelopen tunnel en verdronk bijna.