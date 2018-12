Koppel dankt barmhartige buurtbewoner na ongeval: “dankzij hem raakten we niet onderkoeld” Brandon (25) en Samantha (22) belandden ondersteboven in gracht vol water Jelle Houwen

26 december 2018

11u33 7 Brugge Een jong koppel uit Moerkerke (Damme) beleefde zondag de schrik van hun leven na een ongeval in Sint-Kruis, waarbij hun auto op zijn dak in de gracht terechtkwam. Ze konden snel bekomen dankzij de hulp van een barmhartige buurtbewoner.

Het ongeval gebeurde zondag om 10.30 uur in de Aardenburgseweg in Sint-Kruis. “Mijn vriendin Samantha (22) zat aan het stuur van onze wagen en we reden richting ziekenhuis omdat onze dochter opgenomen was met buikgriep”, doet Brandon Van Moeffaert (25) het verhaal. Het regende en er lag wat modder op de weg en opeens slipten we. Voor we het wisten lagen we op ons dak in het water van de gracht. Het water stond tot een halve meter hoog en liep snel onze auto binnen. Tot mijn grote schrik zag ik dat Samantha door de klap bewusteloos was geraakt en de auto wegzakte. Zelf kreeg ik mijn gordel niet los geklikt en moest ik mijn zakmes gebruiken om die los te snijden. Daarna hield ik het hoofd van mijn vriendin boven water. Op dat moment voelde het als de hel aan want ik kon niet uit de wagen omdat mijn vriendin anders dreigde te verdrinken. Bovendien steeg het water in de wagen. Toen Samantha gelukkig plots wakker werd vroeg ik haar de koffer te ontgrendelen en dook ik onder water om de hoedenplank los te stampen. Zo kon ik toch naar buiten gaan en tot mijn grote geluk stond er daar opeens een man die alles gehoord had en kwam helpen. Samen konden we Samantha van achter het stuur trekken. In alle eerlijkheid ben ik verbaasd dat we levend uit de wagen zijn geraakt, zeker omdat er veel water in de gracht stond. We zijn ook die buurtbewoner ontzettend dankbaar. Dankzij hem raakten we niet onderkoeld en mochten we in zijn huis opwarmen, een warme douche nemen en droge kledij aantrekken. Met een tas warme koffie konden we wat bekomen en wachten op de komst van de politie. Er zijn echt nog goede mensen in deze wereld, die niet gewoon afwachten maar zelf komen helpen wanneer het nodig is. We willen die mensen erg graag bedanken, ze waren voor ons een enorme steun op dat moment. Zelf zijn we blij dat we er slechts lichte verwondingen aan overhielden en vooral: dat onze kinderen niet mee waren.”

“We zijn er voor elkaar”

De buurtbewoner in kwestie van het huis langs de Aardenburgseweg in verrast als hij de bedankingen hoort. “Dat doet wel deugd ja, maar eerlijk: dit is toch de logica zelve?”, zegt de man. “Ik vind dat je voor zo’n daad helemaal geen cadeaus hoeft te krijgen. We blijven allemaal mensen en mensen moeten dit doen voor elkaar. Ik zei die jongen: “Als ik ooit in de gracht beland voor jouw deur, zal je toch hetzelfde doen? Niet? Voor mij is dat meer dan genoeg. Maar bezie het maar als een goede, warme daad in deze kerstdagen.”

