Koppel 4 keer in 10 dagen tijd slachtoffer van inbraak 16 augustus 2018

02u22 0

Een koppel uit het Antwerpse heeft dinsdagmorgen al voor de vierde keer in tien dagen tijd inbrekers over de vloer gekregen in hun tweede verblijf langs het Duinpad in Zeebrugge. M.V. (38) lag met haar 10-jarige dochter en 9-jarige zoon te slapen, toen ze even voor 6 uur gerinkel van glas hoorde. "Toen ik buiten keek, zag ik nog net twee mannen weglopen. Ze hadden twee van onze handtassen meegenomen." Een klopjacht van de politie leverde geen resultaat op. Voor het koppel is dit een zoveelste tegenslag. "Eerst braken ze binnen in de wagen van mijn man en stalen ze de inkomsten van z'n restaurant. Daarna werd onze strandcabine leeggeroofd en vorige week was mijn wagen aan de beurt. We zijn al duizenden euro's kwijt." Volgens V. waren telkens transmigranten aan het werk. "In het natuurreservaat in de buurt merkten we kort na de inbraak een groepje van zeven op. De illegalen gaan voor niets of niemand uit de weg." De Brugse politie onderzoekt de zaak, maar wijst voorlopig niemand met de vinger.





(SDVO)