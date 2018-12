Koop gevulde boterhammendoos voor Warmste Week Bart Huysentruyt

18 december 2018



Op ‘t Zand in Brugge kan je nog tot vanavond 18 uur een gevulde boterhammendoos kopen ten voordele van de Warmste Week. Het is een initiatief van 2dehands.be en chocolatier Dominique Persoone. In de foodtruck liggen proper afgewassen tweedehands boterhamdozen. Voor zes euro worden ze gevuld met boterhammen, een chocolaatje, een appel en verse witloofsoep. “In ons land gaat één op vijf kinderen met een lege boterhamdoos naar school. Om die kinderarmoede de wereld uit te helpen, zamelen we geld in voor het Kinderarmoedefonds”, zegt Persoone. De foodtruck staat morgen in Antwerpen en vrijdag in Hasselt.