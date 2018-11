Koop een kerstboom en help Zeebrugge te verfraaien 17 november 2018

De kerstsfeer in Zeebrugge krijgt al steeds meer vorm. Nadat eerder bekend raakte dat er op 22 december een kerstmarkt komt, wordt nu volop werk gemaakt van de kerstbomen in het straatbeeld. Kelly Boussemaere is de bezieler van de actie. "De bedoeling is dat handelaars of politici via mijn weg een boom aankopen. Wie een kerstboom sponsort, krijgt in ruil een naambordje in zijn of haar eigen exemplaar. Zo werken we allemaal mee aan een gezellig Zeebrugge tijdens de feestdagen", legt Kelly uit. De actie loopt vlot: in enkele dagen lieten al 24 mensen weten een kerstboom te kopen. Bekendste namen zijn toekomstig burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en senator Pol Van Den Driessche (N-VA). Wie interesse heeft, stuurt best een Facebookbericht naar Kelly Boussemaere. (MMB)