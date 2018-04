Kookeet verwelkomt twee nieuwe chefs 13 april 2018

02u36 0 Brugge Het gastronomisch topevenement Kookeet pakt uit met twee nieuwkomers.

Het gaat om restaurants Gastrobar Hubert uit de Langestraat met chef Guillaume Noël en restaurant Rombaux in Sint-Kruis met chef Pieter-Jan Rombaux. De twee nieuwkomers zijn allebei 32 jaar en hebben bij elkaar op school gezeten. Het zijn oud-leerlingen van hotelschool Ter Groene Poorte. "Het voelt fantastisch om erbij te zijn, want dit is toch het belangrijkste gastronomische festival van Brugge en ver daarbuiten", zegt Guillaume Noël. Zijn gerechtje en dat van Rombaux werden door een jury als beste gekozen. Er waren elf kandidaten om de twee vrijgekomen plaatsen in te nemen. Restaurants 't Zwaantje en L'Héritage haakten immers af. 't Zwaantje sluit zoals bekend de deuren en voor L'Héritage was het festival niet meer te combineren met de zaak. "Alle chefs die in aanmerking kwamen, hebben we aangeschreven", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). "Restaurants met Michelinsterren, die vermeld staan in de Bib Gourmand of die minstens 13 op 20 halen in de Gault&Millau krijgen de kans. Zij moesten elk een gerechtje klaarmaken, dat blind werd geproefd door onder meer topchefs Geert Van Hecke, Filip Claeys en Patrick Devos. " Noël overtuigde met een tartaar van Belgisch witblauw, Ostendaise beignet, oesterparels en zure room. Rombaux werd bejubeld met zijn bereiding van Zeebrugse garnaal, karnemelk zuurdesem en gepocheerd ei. Die gerechtjes zullen ze ook presenteren op het festival. (BHT)