KooKeet-chefs maken promotie met filmpje 27 augustus 2018

Om het gastronomisch evenement KooKeet extra in de verf te zetten, hebben de deelnemende chefs filmpjes gemaakt, die op sociale media circuleren. De achtste editie van KooKeet vindt plaats op 29 en 30 september en 1 oktober op het stationsplein in Brugge. "We hebben van elke chef beelden genomen in hun restaurant en daar beelden tussen gemonteerd van Dominique Persoone die hen voorstelt op een manier zoals enkel hij dat kan", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).





(BHT)