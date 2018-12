Komt topstuk van Brugse Meester weer thuis? Bart Huysentruyt

11 december 2018

De stad Brugge staat op het punt om een paneel van de Brugse Meester van de Ursulalegende, die mogelijk kunstenaar Pieter Casembrood zou zijn, aan te kopen. Het paneel is afkomstig uit de collectie van de befaamde Franse Kunsthistoricus Paul Durrieu en was in 1902 op de spraakmakende tentoonstelling ‘Les Primitifs Flamands’ in Brugge geëxposeerd. Het was een tweede keer in Brugge te zien tijdens de grote Memling-retrospectieve in 1994. Het paneel komt nu - als de gemeenteraad het aankoopvoorstel volgende week dinsdag volgt - vanuit een particuliere verzameling in de Verenigde Staten, na meer dan 500 jaar voorgoed terug naar de plaats waar het rond 1500 werd vervaardigd. Het topstuk zal dan te zien zijn in het Groeningemuseum, maar wanneer het zo ver is, is nog niet duidelijk.