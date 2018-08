Komt 'Mazda Van Volcem' op tijdens verkiezingen? 31 augustus 2018

02u29 0 Brugge De verkiezingskoorts in Brugge bereikt nu ook bij de kiezers een hoogtepunt. Vandalen (of kunstenaars?) hebben een groot verkiezingsbord van kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) beklad vlakbij het Brugs station.

De dader nam alvast uitgebreid de tijd om het verkiezingsbord van decoratie te voorzien. Van Volcem kreeg een grote Spaanse snor, blosjes op de wangen én kreeg meteen een andere naam en slogan: 'Mazda Van Volcem, vroemvroem', is het nieuwe opschrift. Enkel de subtiel bijgetekende middenvinger - of is het een verwijzing naar 'rechts'? - maakt het plaatje iets minder grappig.





Spottend

Mercedes zelf kan er nog wel de humor van inzien. In het verleden werd al eens spottend gedaan over haar voornaam. "Dat was al zo in de lagere school. Toen botsten ze tegen mij en vertelden ze dat het een accident was. Ik kan zo'n fratsen dus wel relativeren", aldus Van Volcem.





"Ik zou zeggen: 'Geef je Fiat aan Mercedes' tijdens de komende verkiezingen. Een klacht indienen zal ik hiervoor zeker niet doen."





Vervangen

Het ging uiteindelijk om slechts één verkiezingsbord. De andere borden langs de Koning Albert I-laan bleven onaangeroerd. Het bekladde bord zal in principe komende weekend nog vervangen worden. Op 14 oktober zal het dus wel degelijk een Mercedes zijn die de lijst trekt voor Open VLD Plus en geen Mazda.





