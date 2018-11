Komt beste viskok uit Brugge? 08 november 2018

Sander Verdegem van restaurant Patrick Devos in Brugge is één van de vijf kanshebbers op de titel 'viskok van het jaar'. Hij neemt het tijdens Horeca Expo in Gent, op maandag 19 november, op tegen vier andere koks. Ze moeten een lekker en origineel gerecht maken met zeeduivel, de vis van het jaar 2018. Dat is een stevige vis zonder graten met een zachte, zoete smaak die je op allerlei manieren kan klaarmaken: op de barbecue, in stoofpotjes of ook in vissoepen.





De vakjury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangrijkste restaurateursverenigingen en voorgezeten door de Brugse NorthSeaChef Filip Claeys, maakte een voorselectie uit de ingestuurde recepten. De andere finalisten zijn Ayrton Verhaegen (Aalst), Gilles Pauwels (Lovendegem), Sander Verzelen (Waregem) en Michael Vanderhaeghe (Elverdinge). (BHT)