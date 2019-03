Kom kijken naar toekomstig Beurs- en Congresgebouw Bart Huysentruyt

15 maart 2019

14u34 0 Brugge De stad Brugge houdt op zaterdag 23 maart tussen 10 en 16 uur een infomarkt over het toekomstige Beurs- en Congresgebouw.

Die vindt plaats in de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat, nabij het Beursplein. Op deze infomarkt kan je terecht voor informatie over de bouw van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw en de omgevingsaanleg (heraanleg van de aanpalende straten). Om 11 uur, 13 uur en 15 uur is er een toelichting van het project door het bouwteam. Zoals bekend komt het nieuwe gebouw op de huidige vlakte van het Beursplein. Het wordt een project van veertig miljoen euro, met aandacht voor beursfaciliteiten en congresgangers. De bouw start nog dit jaar.