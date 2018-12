Kogel is door de kerk: Vlaanderen kiest voor nieuwe Visartsluis in Zeebrugge Kostprijs: 1 miljard euro • Ook nieuwe havenringweg • Stad heeft gemengde gevoelens Bart Huysentruyt

21 december 2018

13u50 6 Brugge Op de plaats van de verouderde Visartsluis in Zeebrugge komt een volledig nieuwe zeesluis. De Vlaamse regering trekt 1 miljard euro uit voor de realisatie ervan. “Positief is dat er eindelijk schot in de zaak komt, negatief is de gekozen locatie”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “We worden Doel 2”, vreest Johan Mistiaen (Groen).

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) haalt het lang aanslepende havendossier uit het slop. Er is nu een ontwerp van voorkeursbesluit voor een tweede zeesluis in de haven van Zeebrugge. “Bedoeling is om meer jobs te creëren, telkens met een zo beperkt mogelijke impact op de omgeving van de havens. Er was een tijd waarin dit soort grote investeringsprojecten onmogelijk leken in Vlaanderen”, zegt Weyts. “Maar we kunnen het nog.”

Antiek

Er wordt al meer dan tien jaar gesproken over een verbetering van de toegankelijkheid. Op dit moment is er in Zeebrugge maar één toegang tot de achterhaven: de Vandammesluis. De antieke Visartsluis uit 1907 voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. Ook de Vandammesluis uit 1984 komt op leeftijd en moet regelmatig stilgelegd worden voor onderhoudswerken. Dat maakt Zeebrugge erg kwetsbaar.

427 meter lang

Er is nu een plan voor een gloednieuwe sluis op de locatie van de verouderde Visartsluis. Weyts lanceerde dat plan begin maart en in de lente van dit jaar werd er al een adviesronde georganiseerd. De nieuwe sluis zal met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ van 265 meter lang en 40 meter breed toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.

Nieuwe verbindingsweg

Het plan omvat ook een gloednieuwe verbindingsweg Nx, die al het doorgaand verkeer via een tunnel onder de nieuwe sluis laat rijden. Auto’s, de fietsers en de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden: als één van de zijden van de sluis in gebruik is, dan kan het lokale verkeer gewoon via de andere zijde.

De gevolgen voor de marinebasis, het Visserskruis en het bijhorend park, de vismijn en de jachthavengebonden bedrijven zullen volgens Weyts eerder klein zijn. Maar er zijn wel onteigeningen nodig en dus zullen mensen hun huis moeten verkopen en elders wonen. “Om de impact voor iedereen zo veel mogelijk te beperken, zal aan het definitief voorkeursbesluit een uitvoerig actieplan gekoppeld worden met flankerende maatregelen”, zegt Weyts. “Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend worden en het lokale sociale weefsel. Voor de onteigenden komt er een begeleidingsplan met ondersteunende maatregelen en alternatieven. De betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd. We konden echt niet anders. Dit is een scenario waarmee we slechts een beperkt aantal mensen treffen en toch snel de nieuwe sluis kunnen realiseren. Tegelijk investeren we in de lokale mobiliteit en de leefbaarheid, want we sturen al het doorgaand verkeer door een tunnel.”

Wandelboulevard

De stad Brugge adviseerde negatief voor de Visartsluis als locatie. Zij zag veel minder problemen in het Verbindingsdok. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft een dubbel gevoel bij de beslissing. “Enerzijds is het positief dat er zoveel geld klaarligt voor Zeebrugge. Voor de tewerkstelling en de leefbaarheid in het dorp is dit zonder meer een goede zaak. Dat de nieuwe snelweg Nx er komt, is eveneens goed, net als de mogelijkheid om een wandelboulevard te creëren voor Zeebrugge.” Maar Demon blijft niet blind voor de gevolgen. “Er zullen heel veel flankerende maatregelen nodig zijn. Mensen die getroffen zijn, moeten meteen duidelijkheid krijgen over hun toekomst.”

Toekomstig schepen van Openbare Werken en Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) was ook geen voorstander van de optie-Visart. “Ik zal de buurt rond de Stella Mariskerk en het strand de komende jaren aanpakken, met een voorstel om de leefbaarheid in Zeebrugge te verhogen. Er is veel werk daar. Positief is de komst van de havenringweg en de realisatie van het nieuwe Knaepenpark.”

In tweeën gesneden

Bij de omwonenden en actievoerders heerst ongeloof. “Proficiat, Vlaanderen. U hebt net van Zeebrugge een tweede Doel gemaakt”, zegt Johan Mistiaen van Groen en actiegroep Zeebrugge Onder Druk. “Er zijn minstens 35 onteigeningen nodig bij deze keuze. Bij andere mogelijkheden was de impact veel minder. Bovendien wordt Zeebrugge een volledig havengebied. Het dorp wordt in tweeën gesneden.” De actiegroep wil massaal bezwaarschriften inzamelen en dreigt naar de Raad van State te stappen. ⁦Daardoor kan het dossier jaren vertraging oplopen.