Koetsiers openen eerste paardenasiel HYPERMODERN VERBLIJF HEEFT 28 RUIME BOXEN EN SOLARIUM BART HUYSENTRUYT

03 mei 2018

02u42 0 Brugge De Brugse koetsiersfamilie Wentein mag als eerste in West-Vlaanderen verwaarloosde paarden opvangen. Ze kreeg daarvoor een licentie van Dierenwelzijn Vlaanderen. De familie zorgt nu al voor 30 koetspaarden. "Maar we hebben nog plaats over om ongelukkige dieren te verzorgen", zegt Mathias Wentein.

28 ruime boxen, uitgestrekt zicht, multifunctionele badkamer, revalidatielokaal, solarium en heel veel daglicht: het paardenverblijf van de familie Wentein in Koolkerke is hypermodern en wordt in paardenmiddens wel eens als een vijfsterrenhotel beoordeeld. Je ruikt binnen zelfs niet dat er paarden verblijven. "In de zomer zitten de meeste paarden meestal in de weide. Daardoor hebben we in het verblijf vaak boxen vrij staan", vertelt Mathias Wentein. Met die gedachte in het achterhoofd stelde de familie zich kandidaat om als eerste paardencentrum in onze provincie verwaarloosde paarden op te vangen. Een heus dierenasiel, maar dan specifiek voor paarden. "Nu worden ze soms in een dierenasiel zoals Het Blauwe Kruis ondergebracht", zegt Wentein. "Maar daar ligt de focus toch op honden en katten. Voor paarden is er geen specifieke expertise aanwezig. Dat hebben we hier wel. Er is niet alleen de knowhow, maar ook de luxe. Hier kunnen paarden volledig tot rust komen. In West-Vlaanderen was er nog geen dergelijk centrum. We zijn blij met de primeur."





Ervaring zat

De familie heeft ervaring zat. Zelf rijden ze al 34 jaar dagelijks met paarden door de Brugse binnenstad. Die worden sporadisch ingezet. Paarden die geen toeristen vervoeren, mogen uitrusten op het domein in Koolkerke. "We zitten hier nu twee jaar en merken dat de dieren het hier erg naar hun zin hebben. Ze zijn rustig en hebben alle comfort. Maar we willen aantonen dat we wel degelijk inzitten met het dierenwelzijn. Koetspaarden hebben nogal vaak een slechte naam, maar dat is onterecht." Dierenwelzijn Vlaanderen beoordeelde de accommodatie als geschikt voor de opvang van verwaarloosde paarden. De familie kreeg zo zijn licentie. Op termijn kunnen er dus extra dieren bij komen. "We weten nog niet goed wat de impact kan zijn", zegt Wentein. "Momenteel vangen we nog geen paarden op, maar we weten wel perfect wat we moeten doen om bijvoorbeeld zieke of uitgehongerde paarden erbovenop te helpen."