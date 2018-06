Koepel van kerk stort in tijdens renovatiewerken 29 juni 2018

03u01 0 Brugge Bij renovatiewerken aan de Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters is gisterenmiddag een deel van de kerk ingestort. Hoe dat is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Het gaat om een grote koepel achteraan de kerk.

Een aannemer was al enkele dagen bezig met het strippen van de kerk en de koepel. Hij stelde gisterenochtend nog vast dat de koepel achteraan niet meer zo stabiel was. De vrees voor een incident werd werkelijkheid toen omstreeks 14 uur de koepel effectief instortte. Gelukkig was er op dat moment niemand aan het werk. De instorting veroorzaakte wel heel wat opschudding in de buurt, maar na aankomst van de aannemer werd alles weer veilig verklaard. De schade is wel groot. De koepel zelf moest sowieso verwijderd worden, maar hoe ernstig de vloer, die wel moet blijven liggen, is beschadigd, is nog niet duidelijk. Volgens pastoor Rik Verbeke is men aan het ergste ontsnapt. "Het belangrijkste is dat er niemand gewond raakte. We hebben veel geluk gehad dat de koepel naar binnen is ingestort. Door de speciale constructie konden de brokstukken ook naar de buitenkant gevallen zijn. In dat geval was het een pak erger geweest. Stel je maar eens voor dat er brokstukken in de tuin van mensen waren gevallen." Vertraging zullen de renovatiewerken niet oplopen. "Eigenlijk hoop ik dat het nu zelfs sneller gaat. De aannemers waren al enige tijd aan het overleggen hoe de koepel het veiligst kon afgebroken worden. Op dat vlak is het een geluk bij een ongeluk", besluit de pastoor met de glimlach. (MMB)