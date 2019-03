Koen Naert en Timmy Simons gehuldigd door Verbond Brugse Sportjournalisten Bart Huysentruyt

25 maart 2019

11u41 0 Brugge Het Verbond van Brugse Sportjournalisten, dat dit jaar 85 jaar bestaat, reikte voor de 20ste keer de prijzen ‘De Brugse Poorter’ en ‘Verdienstelijke Loopbaan’ uit.

Europees marathonkampioen Koen Naert uit Oostkamp ontving de trofee De Brugse Poorter uit handen van burgemeester Dirk De fauw. Schepen van Sport Franky Demon had op zijn beurt de eer ex-profvoetballer Timmy Simons met een gelijkaardige trofee – beiden worden geproduceerd door de bekende Brugse kunstenaar Fernand Vanderplancke – in de schijnwerpers te plaatsen. Ook de eerste laureaten van 20 jaar geleden – ex-triatleet Luc Van Lierde én ex-basketbalicoon Koen Bolle – tekenden voor deze jubileumuitgave, die naar jaarlijkse gewoonte werd georganiseerd in het restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels, met veel enthousiasme present.