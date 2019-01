Klimaatspijbelaars moeten nablijven en krijgen les over…het klimaat Eén uur klimaatles, twee uur strafstudie Bart Huysentruyt

23 januari 2019

17u55 0 Brugge Acht klimaatspijbelaars van het Jan Fevijn Atheneum in Assebroek kregen gisteren, tijdens drie uur strafstudie, een uur les over het klimaat. De school neemt die maatregel om de geïnteresseerde leerlingen ter wille te zijn. “Maar eigenlijk hoefde dat helemaal niet, hoor”, zegt ‘spijbelaar’ Laura Schouteet (16).

De tweede klimaatmars van vorige donderdag was een groot succes. Eén van de 13.000 deelnemers was Laura Schouteet (16) uit Brugge. Door haar afwezigheid moest woensdagnamiddag nablijven op haar school, het Jan Fevijn Atheneum in Assebroek. “Ik heb dat er wel voor over”, zegt ze. “Ik ben heel erg begaan met het klimaat en vind dat we daar als jongeren echt voor op de barricades moeten staan. Ik steun de oproep om zo vaak mogelijk deel te nemen aan de klimaatmars. Meer zelfs: ik ga morgen opnieuw meestappen. En volgende week weer.”

Dat kost haar dus nog minstens drie keer drie uren strafstudie op woensdagnamiddag. Hetzelfde verhaal voor haar klasgenote June Vanwalleghem (15), die ook in het vierde middelbaar Sociaal-Technische Wetenschappen zit. “Thuis let ik er ook op om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken en houd ik het waterverbruik in de gaten. Alle kleine beetjes helpen.” Ze was graag morgen ook weer naar Brussel getrokken. “Maar ik mag niet meer van mijn ouders. Ze vonden het de eerste keer nog oké, maar nu moet ik op school blijven. Het is jammer, maar ik begrijp hen ook wel.”

De school wil de drie uren strafstudie voor de spijbelende leerlingen zo zinvol mogelijk invullen en schakelt nog tot aan de paasvakantie een lesuur over het klimaat in. “Het eerste uur strafstudie is een gastcollege over één aspect van het klimaat. Deze namiddag ging het over duurzaamheid. Daarvoor hadden we Bernard Mazijn, docent aan de Universiteit van Gent, uitgenodigd. De leerlingen kunnen er nog wat van opsteken. Het is bovendien een onderwerp dat hen past als gegoten.” En niet alleen de klimaatspijbelaars krijgen de les. Ook de andere ‘gestraften’ en zelfs leerlingen die niet deelnamen aan de klimaatmars zijn welkom. Al waren er woensdag geen extra geïnteresseerden. “We hebben als school begrip voor de jongeren die deelnemen aan de klimaatmars”, zegt directeur Inge Mus. “Onze school is al langer dan de klimaatbetogingen actief op het vlak van verduurzaming. Zo hebben we geïnvesteerd in de lichtenregeling van de gebouwen en zijn we ook alle daken aan het isoleren. De campus wordt groener met een moestuin, insectenhotels en een nieuwe vijver. Daarnaast bannen we ook allerlei plastic uit de refter. We hebben dan ook alle respect voor het engagement van de leerlingen. Maar we blijven een school en we hebben op dit vlak onze verantwoordelijkheden.”

Les krijgen over het klimaat klinkt bij de spijbelaars toch een beetje vreemd in de oren. “Het had voor mij niet gehoeven", zegt Laura Schouteet. “Eigenlijk zouden net de leerlingen die niet meedoen aan de klimaatmars deze les moeten volgen, vind ik.” June Vanwalleghem vond het wel interessant. “Maar ik snap ook de argumenten van Laura. Het is een beetje dubbel.”

In de overige twee uur strafstudie kregen de leerlingen de kans om gemiste toetsen of lessen in te halen of in stilte bezig te zijn. Volgende week woensdag krijgen de klimaatspijbelaars les over ecosysteem denken.