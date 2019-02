Klimaatmars in Brugge op woensdagmiddag 20 februari: “Spijbelen hoeft dus niet” Tatyana Becelle (16) is bezieler van de Brugse mars Bart Huysentruyt

07 februari 2019

18u18 0 Brugge Brugge krijgt haar eigen klimaatmars op woensdag 20 februari met start op 't Zand en toespraken op de Burg. De organisatie is in handen van actieverantwoordelijke Tatyana Becelle (16). De ‘Brugse Anuna’ hoopt op een massa volk. “Ik ben zelf fel met het klimaat bezig.”

Het had wat voeten in de aarde vooraleer de Brugse politie het licht op groen zette voor een eerste Brugse klimaatmars op woensdag 20 februari. De organisatoren zijn Youth For Climate, de mars start om 13.30 uur op ‘t Zand. Van daaruit wandelen de actievoerders via de Zuidzandstraat en Steenstraat richting de Markt en de Burg. “Burgemeester Dirk De fauw zal daar de menigte toespreken", zegt Tatyana Becelle. “Ook andere leden van Youth For Climate zullen er het woord nemen. Daarna zorgen we voor een beetje ambiance en stappen we via de Noordzandstraat weer terug naar ‘t Zand.” De harde kern van Youth for Climate Brugge bestaat uit amper vijf scholieren uit drie scholen: behalve Tatyana Decelle uit de Frères gaat het om Daan Cordemans (16) en Demi De Blauwe (16) uit het Technisch Instituut Mariawende-Blydehove en Tara Jacobus (16) en Josephine-Charlotte Mestdagh (17) uit het Sint-Andreaslyceum.

Eerst flyeren

Hoeveel volk er precies zal opdagen, is moeilijk in te schatten. “We hebben ons evenement pas woensdag gedeeld op Facebook. Veel mensen hebben aangevinkt dat ze komen, maar we zullen het pas de dag zelf kunnen zien. In tussentijd hopen we de Bruggelingen wakker te schudden en op te roepen om mee te doen. We houden komende zaterdag op de markt op ‘t Zand alvast een flyeractie.” Dat de klimaatmars in Brugge op een woensdagnamiddag plaatsvindt, heeft een reden. “Ik ben zelf al twee keer gaan betogen in Brussel. Spijbelen heeft wel gevolgen voor mijn punten, want ik mis toetsen en kreeg nullen. De directie en leerkrachten steunen het feit dat we iets willen ondernemen om het klimaat te verbeteren, maar wijzen mij op de verantwoordelijkheid die zij dragen voor onze opleiding. Daarom vonden zij dat ik voor een woensdagnamiddag moest kiezen.”

Bewust in het dagelijkse leven

Het initiatief van Tatyana volgt op de vele andere klimaatmarsen in ons land. Met haar 16 jaar is ze, net als het boegbeeld van de acties elders Anuna De Wever, nog erg jong. “Maar ook heel bewust bezig met het klimaat", stipt de Brugse aan. “Ik spoor mijn medeleerlingen aan om zoveel mogelijk kleine ingrepen te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo pleiten we voor een volledige vegetarische week op school en vraag ik aan mijn vrienden om de computers helemaal uit te zetten in plaats van op de stand-by. Zelf let ik er ook op om de deuren altijd dicht te trekken en potten te reinigen met azijn in plaats van met producten die chemicaliën bevatten.”

Bedreigingen

De vergelijking met Anuna De Wever gaat inderdaad een beetje op, geeft Tatyana toe. “Ik kreeg ook al bedreigingen op school”, zucht ze. “Maar ik ben ervan overtuigd dat ik voor de goede zaak opkom. We komen op voor onze toekomst. Ik denk dat niemand daar iets op tegen kan hebben. Het doet daarom ook deugd dat we de steun krijgen van de stad Brugge om zo’n klimaatmars in eigen stad te organiseren. Zo’n samenkomst schept een bepaalde sfeer en zorgt voor verbondenheid tussen mensen. Hopelijk doen de Bruggelingen massaal mee.”