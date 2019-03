Klimaatjongeren planten boom in Albert I-park Bart Huysentruyt

15 maart 2019

13u15 0 Brugge De jongeren van Youth for Climate in Brugge hebben vrijdag een lijsterbes aangeplant in het Koning Albert I-park.

Dat gebeurde nabij de nieuwe fontein. De boom staat symbool voor de klimaatacties van de jongeren. Ze kregen daarvoor de toestemming van de stad. “We luisteren niet alleen naar de jongeren, maar ondernemen ook actie", zegt schepen van Groen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Deze aanplantactie is maar een symbool, maar geeft aan dat we de oproep van de klimaatjongeren ter harte nemen. In het beleidsprogramma tot 2024 kiezen we voor een meer duurzame, milieuvriendelijke en slimme inrichting van de publieke ruimte.” Zo komt er een parkenplan en worden invalswegen groener gemaakt.