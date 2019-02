Klimaatactivisten maken reclame voor mars op zaterdagmarkt Bart Huysentruyt

09 februari 2019

16u23 0 Brugge De jonge klimaatactivisten die op woensdag 20 februari een mars willen organiseren in Brugge, hebben zaterdag reclame gemaakt op de wekelijkse markt.

Onder de activisten ook de bezielers Tatyana Decelle, Josephine-Charlotte Mestdagh en Tara Jacobus van Youth for Climate Brugge. “We willen zoveel mogelijk mensen warm maken voor de klimaatmars, want met hoe meer we zijn, hoe luider onze boodschap klinkt”, zeggen ze. Een hele voormiddag lang zetten ze hun projecten in de kijker in een aparte stand. “Iedereen kreeg de kans om hun ideeën met ons te delen. We beantwoordden ook met plezier alle vragen.” Ook volgende week zullen de jonge klimaatactivisten op de zaterdagmarkt te vinden zijn. De klimaatmars start op woensdag 20 februari om 13.30 uur op 't Zand.