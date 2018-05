Kleuters blijven slapen op school 09 mei 2018

02u36 0 Brugge De kindjes van de derde kleuterklas van juffen Sylvia en Carolyn mochten afgelopen nacht op school overnachten.

In de vrije basisschool Kantelberg is dat een jaarlijkse traditie. "Ooit voorgesteld door de kinderen zelf", zegt juf Sylvia. "Om 19 uur komen ze naar school en spelen we een tikspelletje om wat energie kwijt te spelen. Daarna kijken we een filmpje en eten een ijsje." Het bedritueel voor de 29 kindjes was daarna aan de beurt. "Eerst poetsen we de tandjes en daarna gaat de pyjama aan. Na een klein verhaaltje gaat het licht uit." De mama's komen deze ochtend het ontbijt serveren.





(BHT)