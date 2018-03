Kleuterjuf houdt benefiet voor weeskinderen in Vietnam 08 maart 2018

02u42 0 Brugge Kleuterleidster Illiana Vanden Briele (22) vertrekt komende zomer opnieuw richting Vietnam als vrijwilligster in een weeshuis. Ze organiseert een benefiet om geld in te zamelen voor haar project.

Illiana verloor haar hart in Vietnam en wil er de kinderen helpen een beter leven te krijgen. "Ik mis het weeshuis, de mensen die er werken en de kinderen enorm", vertelt ze. "Het weeshuis krijgt er per dag 1,5 dollar om voor één kind te zorgen. Ik moet niet uitleggen dat zo'n bedrag veel te weinig is, zeker omdat het merendeel van de kinderen met een fysieke of mentale beperking kampt. Daarom wil ik bij aankomst een mooie geldsom overhandigen." Op 8 april organiseert de jonge vrouw een sportbenefiet voor kleuters. Zij krijgen één uurtje sportles en kinderyoga.





Deelnemen kost 8 euro per kind. "Ik hoop op die manier mijn steentje te kunnen bijdragen", zegt Illiana, die vorige zomer al enkele maanden in het weeshuis in Vietnam werkte.Alle info over de sportbenefiet is terug te vinden op www.vzwbasics.be. Je kan ook gewoon een bijdrage storten op het rekeningnummer BE58 7370 4236 3579, met als mededeling: Benefiet Go Vap. (MMB)