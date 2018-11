Kleurschakeringen 't Zand nu zichtbaar BURGEMEESTER LANDUYT KOOS VOOR EFFECT OP NATUURLIJKE WIJZE MATHIAS MARIËN

05 november 2018

02u21 15 Brugge Twee maanden na de officiële opening krijgt het vernieuwde Zand pas écht vorm. De kleurschakeringen worden steeds zichtbaarder, wat het plein meteen een andere dimensie geeft. Voor uittredend burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is het even slikken.

Wie dezer dagen over 't Zand loopt, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: het plein heeft op korte tijd een kleine metamorfose ondergaan. Van de grijs ogende vlakte bij de opening in september, blijft nu nog weinig over. De schijnbaar zielloze ondergrond heeft plaatsgemaakt voor kleurschakeringen die tijdens het wandelen aangenaam om zien zijn.





"Dit heb ik weken-, zelfs maandenlang proberen wijs te maken aan iedere Bruggeling. Ik wíst dat het eindresultaat mooi zou zijn. Pas nu begint dat echt zichtbaar te worden", zucht uittredend burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Jammer genoeg werd het onderdeel van mijn karaktermoord in aanloop naar de verkiezingen."





Nefast

De regen van de voorbije weken heeft in combinatie met de wandelaars voor het mooie effect gezorgd. De komende tijd moet dat nóg duidelijker worden. "Als ik écht had gewild, konden we dat effect al voor de verkiezingen verkregen hebben door de beschermende laag af te spuiten. Maar op lange termijn was dat nefast geweest voor het plein. Vandaar de keuze om alles op natuurlijke wijze te laten gebeuren", gaat Landuyt verder. Opvallend genoeg is het vernieuwde Zand niet het enige dat pas ná de verkiezingen tot volle wasdom komt.





Denk maar aan het Koning Albert I-park dat maanden later dan voorzien klaar was. Ook de concrete plannen en het uitzicht van de uitbreiding van de ondergrondse parking van 't Zand met de toegang in het park werden de voorbije dagen pas echt voorgesteld. Zo lijkt het erop dat heel wat positieve zaken pas na de verkiezingsnederlaag van Landuyt naar voren worden gebracht.





Niet reageren

Bestaat de kans dan dat bepaalde werken niet toevallig vertraging opliepen? "Op dit moment ga ik daar niet op reageren", zegt de burgemeester als we hem die stelling voorleggen. Op het einde van zijn legislatuur, in december, volgt wel nog een mededeling van Landuyt aan alle Bruggelingen en politieke partijen over de voorbije jaren. Wat hij daarin zal zeggen en of de kwestie daarin aan bod komt, wil Landuyt nog niet kwijt.





Hoe dan ook is het voor Landuyt slikken dat er nu wél positieve commentaren komen op 't Zand. "De voorbije dagen ben ik er zelf verschillende keren gepasseerd. 'Shit, dat is hier écht mooi geworden', flitste door mijn hoofd. Soit, anderen profiteren nu van mijn inspanningen", aldus Landuyt.





Te laat

"De komende maanden en jaren zal dat nog vaak gebeuren. Denk maar aan het nieuwe congres- en beursgebouw. De voorbije legislatuur ben ik van nul begonnen. Alles samen hebben we 290 miljoen geïnvesteerd. De resultaten beginnen nu zichtbaar te worden. Of de verkiezingen te vroeg kwamen? Daar is het nu te laat voor", besluit Landuyt.