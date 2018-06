Kleine overrompeling voor Karin Slaughter 21 juni 2018

02u43 0 Brugge De sympathieke Amerikaanse schrijfster Karin Slaughter kon gisteren op een ruim publiek rekenen voor een signeersessie in boekhandel De Reyghere. Ze was er te gast naar aanleiding van haar nieuwe boek 'Gespleten'.

Slaughter verkocht wereldwijd al miljoenen boeken. "Maar Brugge is prachtig", zegt ze. "Het is fijn om hier mijn nieuwe pennenvrucht voor te stellen. De mensen zijn enthousiast, vriendelijk en vooral beleefd." Er werden ook massaal veel foto's en selfies genomen. Haar fans waren in de wolken. "Eenmaal je aan een boek van haar begint, dan kan je niet ophouden met lezen. Het is zo spannend dat je die kluif in een keer wil uitlezen", zegt Hilde Stul.





(BHT)