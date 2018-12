Kleine kermis Dudzele levert 3.300 euro voor goed doel op Bart Huysentruyt

21 december 2018

09u02 0 Brugge De kleine kermis van Dudzele, die op 28, 29 en 30 september van onder het stof werd gehaald, heeft een stevig bedrag opgeleverd voor het goede doel.

‘Dudzele, vieren en verbinden’: dat waren de drie doelstellingen van de kleine kermis. Elf verenigingen bewezen wat dat teweeg kan brengen. Het laatste weekend van september baadde het dorp in een oergezellige sfeer. Meer dan duizend mensen laafden zich aan de nostalgische stemming en genoten mee. Met het kleine kermiscomité verdeelden ze in het kader van de Warmste Week de winst van 3.300 euro netjes over de organisaties vzw Glek, Villa Rozerood en de mug-heli.