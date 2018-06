Kleine ingreep, maar wat een chaos NIEUWE VERKEERSSITUATIE AAN BRUGJE LEIDT TOT MEER FILES MATHIAS MARIËN

16 juni 2018

02u50 0 Brugge Hoe een simpele verkeersingreep tot chaos kan leiden: de vernieuwde situatie op het brugje tussen de Damse Vaart-Zuid en Noorweegse Kaai doet buurtbewoners én bestuurders steigeren. Volgens hen is het er nu zelfs minder veilig dan vroeger, om van de files niet te spreken.

Wie de voorbije weken met de auto langs de Damse Vaart-Zuid of Noorweegse Kaai richting Koolkerke reed, is het ongetwijfeld al opgevallen. Het verkeer loopt er op drukke momenten volledig in het honderd. Nochtans was dat in het verleden zelden tot nooit een probleem. De oorzaak valt volgens de bestuurders niet ver te zoeken: de vernieuwing van 'De Dam' - het brugje dat de Damse Vaart-Zuid met Noorweegse Kaai verbindt. Sinds enkele weken is er een extra breed fietspad aangelegd én zijn de voorsorteerstroken aangepast. Het resultaat: grotere auto's kunnen er bij het afdraaien nog amper hun bocht halen. Door de kleine voorsorteerstrook richting Dampoort, stropt het verkeer bovendien razendsnel op.





Claxonneren

"Het loopt er helemaal in de soep", bevestigt gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open Vld Plus). Hij diende een schriftelijke vraag in bij het stadsbestuur, maar wacht nog steeds op een antwoord. Daarom is Pillen van plan om tijdens de volgende gemeenteraad over het onderwerp te interpelleren. "Zo kan het niet verder", zegt het raadslid. "Binnenkort is het bouwverlof en kan er opnieuw niemand aanpassingen uitvoeren. Nochtans zijn er genoeg klachten uit de buurt." Dat laatste is zeker niet overdreven. Buurtbewoners klagen steen en been over de vreemde verkeerssituatie en eisen maatregelen. "Ik krijg er dagelijks stress van", zegt Valerie Dekeuninck. "Het duurt allemaal verschrikkelijk lang om er te passeren. Bovendien is het er zowel voor autobestuurders als fietsers gevaarlijk als wagens beginnen te manoeuvreren." Het fileschuiven heeft voor de buurt ook nog extra gevolgen. Ongeduldige bestuurders beginnen er om de haverklap te claxonneren, wat dan weer zorgt voor irritatie bij omwonenden. Enig pluspunt: de veiligheid voor de fietsers is wél verbeterd door het extra brede fietspad.





Terugkeer

Bij het stadsbestuur zijn ze op de hoogte van de overlast. "We hebben al gevraagd aan de politie om de situatie ter plaatse te bekijken. Het grootste probleem is dat de voorsorteerstrook om richting Dampoort linksaf te slaan, veel te klein is. Daar kunnen maximaal twee auto's staan. Het achteropkomend verkeer, waarvan een deel dus ook naar links moet, stropt daardoor op", zegt schepen van Openbare werken Philip Pierins (sp.a). "Persoonlijk denk ik dat een terugkeer naar de oude verkeerssituatie het beste zou zijn. Al beslissen wij daar als stad niet over." Wie die beslissing dan wél moet nemen, werd gisteren niet helemaal duidelijk. "De werken gebeurden in samenspraak tussen verscheidene partijen", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. De komende tijd moet meer duidelijkheid komen.