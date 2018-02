Kledingzaak Caprice palmt De Korenhalm in 06 februari 2018

02u46 0

Het gaat hard voor Marilynn Buyck (35) en haar kledingzaak Caprice langs de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis. De damesboetiek breidde eind vorig jaar nog maar uit, en er is alwéér een uitbreiding. "Ik kreeg de kans om de vroegere biowinkel De Korenhalm te kopen", zegt Marilynn. "De tussenmuur is verdwenen en er is plaats gemaakt voor een herenafdeling. Voortaan bied ik dus ook hippe, trendy en betaalbare herenmode. Zo krijgen de heren ook de kans om zich een nieuwe outfit aan te meten." Vanaf 1 maart kan je elke dag, behalve op zondag, tussen 10 en 18 uur in de winkel terecht. (BHT)