Kledingdievegges langer vast na plundertocht 21 februari 2018

02u37 0

Vier vrouwen van Kaapverdische en Portugese origine blijven een maand langer in de cel voor minstens dertien winkeldiefstallen in het centrum van Brugge. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De dievegges sloegen vrijdag toe in minstens dertien kledingzaken in de Steenstraat en Zuidzandstraat. Het gaat onder meer om de Esprit, H&M, Celio en Zara. Een alerte burger zag hoe ze opvallend veel heen en weer liepen naar hun wagen met tassen vol kledij. De man nam een foto en verwittigde de politie. Die kon de auto tegengehouden op de E40 richting Frankrijk. De wagen zat vol met gestolen kledij en uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouwen voor bijna 11.000 euro buit maakten. Wellicht wilden ze de spullen verkopen op de zwarte markt. (SDVO)





