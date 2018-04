Kledingdief met dure smaak 16 maanden achter tralies 27 april 2018

Een 34-jarige Algerijnse kledingdief, die toesloeg in het Brugse centrum, heeft 16 maanden effectief gekregen en moet 800 euro boete betalen. De man woont illegaal in Schaarbeek, maar kwam enkele keren speciaal naar Brugge afgezakt om diefstallen te plegen in winkels. Op 25 november zag de politie hem in een winkelstraat lopen met een dieventas vol gestolen kleding. Hij wandelde richting struiken, waar hij alle gestolen kleding stockeerde, om er later mee weg te gaan. Het bleek dat de man een erg dure smaak had. Zo stal hij een jas van Hugo Boss van 400 euro en een sjaal van 55 euro. In de struiken werden nog 5 dure broeken gevonden. De man verkocht alle kleding door in Brussel. (JHM)