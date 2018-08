Klas Sint-Leo uit 1975 komt weldra samen 30 augustus 2018

Een werkgroep organiseert binnenkort een reünie voor wie in het Sint-Leocollege in Brugge gezeten heeft in het schooljaar 1974-1975. Je moet er les gekregen hebben van schoolmeesters Hugo Ameel en Eric Neyt in het eerste studiejaar. Beide leraars zijn al lang met pensioen, maar verkeren nog steeds in goede gezondheid. Alle vroegere klasgenoten worden dit jaar vijftig en ze vinden de tijd rijp om eens samen te komen. Dat gebeurt op 21 september in Manoir Polderzicht in Zuienkerke. Niet toevallig daar, want uitbater Yves Acke is klasgenoot van deze feestvierende generatie.





(BHT)