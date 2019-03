Klanten geëvacueerd na brand in bistro: vlammen open haard slaan in afzuigsysteem Mathias Mariën & Bart Boterman

09 maart 2019

21u32 0 Brugge In bistro ‘t Gildenhuis langs de Moerkerksesteenweg is zaterdagavond brand uitgebroken. Een tiental klanten moesten geëvacueerd worden, maar bleven ongedeerd.

De brand ontstond aan de open haard van de bistro waar gerechten worden gegrild. De vlammen sloegen in de afzuiginstallatie en verspreidden zich zo door het gebouw. Dat veroorzaakte heel wat rook. Een tiental aanwezige klanten en het personeel kon tijdig het pand verlaten. Ze stonden in afwachting van de komst van de brandweer buiten aan het terras van de bistro. De brandweer had de brand in de afzuiginstallatie snel onder controle en kon, de bovenliggende appartementen vrijwaren. De schade aan de gebouwen valt - op de rookschade na- mee. Door de brand zal de bistro wel enkele dagen gesloten blijven. Niemand raakte gewond.