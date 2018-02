Klacht onjuist ingediend: geen geld voor scouts na inbraak 23 februari 2018

02u41 0 Brugge Een Brugse inbreker krijgt 8 maanden cel en 800 euro boete voor diefstal van een geldkistje uit het lokaal van scoutsvereniging Tilleghem in Sint-Michiels. Schade in het lokaal - zo'n 10.000 euro - moeten de scouts zelf betalen, omdat de klacht onjuist werd ingediend.

G.A. (38) klom op 19 september 2017 over de omheining, stampte een veiligheidsdeur in, vernielde enkele ramen en houten panelen om uiteindelijk aan de haal te gaan met een kistje van 726 euro, het geld van hun leden voor dat jaar. De man deed dat, omdat hij in schuldenbemiddeling zit en zelf geen geld had. Hij gaf toe dat hij het geldkistje stal, maar beweert dat de achterdeur gewoon openstond en hij het kistje zo, zonder schade, kon stelen. De rechter geloofde hem niet, omdat er een getuige was. Die had gehoord hoe glazen ramen kapot geslagen werden, ging een kijkje nemen en zag de man wegvluchten. De schade voor de scoutsgroep bedraagt ongeveer 10.000 euro. De scouts wilden dat geld terug van G.A., maar dat werd geweigerd. Ze vroegen het geld immers in naam van hun scoutsvereniging Tilleghem, die geen rechtspersoon is. Daarom kunnen ze zich geen burgerlijke partij stellen. Als dat voor de overkoepelende vzw Scouts & Gidsen Vlaanderen was gebeurd, hadden de scouts wél hun geld gekregen. "Ik kan niet anders dan de vraag afwijzen. Die advocaat (van G.A., red.) had gelijk", sprak de rechter. "Dan zullen de ouders en leden van de scouts zelf weer moeten opdraaien voor de kosten aan hun lokaal. Zij zullen wellicht onder meer een koekjesverkoop moeten organiseren om dat te bekostigen", zuchtte de advocaat van de scouts. (JHM)