Kinesist krijgt veeg uit de pan na vijfde keer dronken achter het stuur 24 januari 2018

02u41 0 Brugge In de Brugse politierechtbank verschenen gisteren 40 beklaagden in een themazitting rond rijden onder invloed van alcohol. Een Brugse kinesist verscheen al voor de vijfde keer voor de rechter. Een 40-jarige vrouw uit Heist zorgde met 3,01 promille voor een triestig record.

Naar jaarlijkse gewoonte bundelde het Brugse politieparket gisterenmorgen heel wat zaken om tijdens een speciale themazitting de problematiek van alcohol in het verkeer aan te kaarten.





Veertig bestuurders moesten voor politierechter Peter Vandamme verschijnen omdat ze geïntoxiceerd achter hun stuur zaten. Vandamme verklaarde liefst vijf wagens verbeurd. Een 47-jarige kinesist uit Brugge kreeg 1 jaar rijverbod en een boete van 2.400 euro opgelegd. S.B. werd al 4 keer eerder veroordeeld voor dronken rijden, maar dat hield hem niet tegen om op 15 april met 2,74 promille in z'n bloed over de Koning Leopold III-laan te zwalpen. "Mijn cliënt doet 15 huisbezoeken per dag en heeft z'n wagen echt nodig", pleitte zijn advocaat, die een alcoholslot voorstelde. De politierechter ging daar evenwel niet op in. "Mensen zoals u moeten we van de baan houden", oordeelde hij. Een 40-jarige bestuurster uit Heist werd betrapt met 3,01 promille alcohol in het bloed, meteen het record op de zitting. Begin dit jaar werd V.H. betrapt op rijden onder invloed, nadat ze met haar wagen tegen de hoek van een woning was gebotst en even verderop tegen een geparkeerde wagen. Tweemaal pleegde de vrouw vluchtmisdrijf. Ze werd voor de feiten veroordeeld tot 1 maand en 75 dagen rijverbod en een geldboete van 3.200 euro. Een 24-jarige Bruggeling zorgde tot slot voor heel wat ongeloof in de zaal. T.S. viel op 1 april 's nachts in slaap op de linkerrijstrook van de E403 tussen Lichtervelde en Torhout. Een vrachtwagen en andere auto sloten zijn stilstaande wagen in om het aankomend verkeer te waarschuwen. De hulpdiensten moesten uiteindelijk het raam van de twintiger inslaan om hem wakker te krijgen. Hij liet 2,28 promille optekenen en kreeg voor de feiten 3 maanden rijverbod. (SDVO)