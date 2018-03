Kindje Jezus opnieuw verminkt VANDALEN VISEREN VOOR VIJFDE KEER BEELD AAN MAGDALENAKERK MATHIAS MARIËN

20 maart 2018

02u32 0 Brugge Vandalen hebben afgelopen weekend voor de vijfde keer het Mariabeeld aan de Magdalenakerk in Brugge zwaar toegetakeld. De daders onthoofdden kindje Jezus en kraakten een arm af. De brokstukken en het hoofd namen ze mee naar huis. De politie is een onderzoek gestart en vraagt eventuele getuigen om zich te melden.

Het is een droevig zicht aan de Magdalenakerk aan het Brugse Astridpark. Sinds enkele dagen staat het Mariabeeld er zwaar beschadigd bij. Volgens sommigen is het regelrechte heiligschennis. Anderen spreken dan weer over puur vandalisme voor het plezier. Eén zaak staat vast: de schade is aanzienlijk. Het waren buurtbewoners die de ravage zondagavond opmerkten en aan de alarmbel trokken. Bij vzw YOT, die sinds 2002 mee nadenkt over de herbestemming van de kerk, reageren ze onthutst op de nieuwe vandalenstreek.





"Jammer genoeg is dit niet de eerste keer", zucht coördinator Koen Dekorte. "Zelf had ik de schade nog niet opgemerkt. We begrijpen niet wat die vandalen bezielt. Onze organisatie doet er alles aan om religie bespreekbaar te maken. Voorlopig staan we voor een raadsel wat het motief kan zijn."





De politie deed ondertussen de nodige vaststellingen en voerde een buurtonderzoek uit. Aan eventuele getuigen wordt gevraagd zich te melden.





Herstellen

Volgens schepen van Patrimonium Hilde Decleer (CD&V) is het al de vijfde keer dat het Mariabeeld zwaar wordt toegetakeld. In 2006 verloor Jezus al z'n hoofd en hand. In 2007 waren de vingers aan de beurt. In 2009 en 2012 sloegen vandalen het hoofd kapot.





"Deze keer gaat het om het hoofd en de arm. Dit valt enorm te betreuren", zegt Decleer. "We zullen opdracht geven om het beeld in originele staat te herstellen."





Op welke termijn dat kan gebeuren, staat nog niet vast. Eenvoudig is zo'n herstelling dan ook niet. Het beeld liep ook kleinere schade op aan de hand van Maria. Daar is een stuk van één van de vingers vernield.





Brokstukken weg

Opmerkelijk genoeg was er van brokstukken geen spoor aan de Magdalenakerk. Alles wijst erop dat de vandalen zowel het hoofd, het handje als de brokstukken bewaren als een souvenir. Naar het motief of eventuele daders blijft het voorlopig evenwel gissen.





Fanatisme?

In de buurt van de Magdalenakerk reageren ze vol afgrijzen op de beschadigingen.





"Een schande! Een totaal gebrek aan respect", klinkt het eensgezind. Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) kaartte de vandalenstreek als een van de eersten aan. Ook hij reageert scherp.





"We kunnen alleen maar hopen dat de daders snel worden ingerekend. Wie doet nu zoiets? Ik hoop dat het niet gaat om fanatisme of religieuze motieven", zegt Pol VDD. "Hebben de daders het hoofdje en de arm meegenomen? Dat maakt de hele zaak alleen maar pijnlijker ..."





Voorlopig blijft Maria alvast verweesd achter met een onthoofd kindje Jezus in afwachting van de herstellingswerken.