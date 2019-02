Kinderkoor Koral Muzikal viert 30ste verjaardag Bart Huysentruyt

19 februari 2019

12u34 0 Brugge Het kinderkoor Koral Muzikal viert de dertigste verjaardag.

De stichtster-koorleidster Martine Anseeuw richtte dit koor op in de basisschool langs Gistelse Steenweg 440. Op vraag van de toenmalige directeur en parochiepriester repeteerde ze wekelijks met gemotiveerde leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Talloze school- en kindervieringen werden gedurende de eerste twintig jaren van het koorbestaan opgeluisterd op de parochie Sint-Andries. Tot op vandaag zorgt het kinderkoor nog voor de muzikale noot in alle vieringen van de basisschool in de kerk van Sint-Andries. Jaarlijks treedt het koor eens naar buiten en verzorgt een zangstonde in een woon- en zorgcentrum, geeft een optreden voor de ouders van de school of luistert een kerstviering op verplaatsing op in Sint-Andries. Zelfs huwelijksvieringen van enkele collega’s werden muzikaal omlijst door het kinderkoor.