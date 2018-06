Kinderen zetten senioren schaakmat (en omgekeerd) 22 juni 2018

De jongens en meisjes uit het vierde en vijfde leerjaar van basisschool GO Brugge Centrum hebben gisteren tegen de Brugse seniorenschaakclub gespeeld.





Het werd een geanimeerd potje schaak met wisselende kansen. De senioren beoefenen wel eens vaker die hobby in dienstencentrum Van Volden op het Dumeryplein. "Maar meestal is dat tegen elkaar, terwijl ze het nu tegen onze kinderen mochten opnemen", zegt leerkracht Tania Folie. Basisschool Brugge Centrum staat bekend als een pionier in het lesgeven in schaken. Het strategisch spel wordt al meer dan tien jaar opgenomen in het lessenpakket. "We zijn ervan overtuigd dat kinderen hier niet alleen slimmer van worden, maar ook extra sociale vaardigheden mee krijgen", vult leerkracht Bonny Goethals aan. (BHT)