Kinderen met visuele beperking ontdekken museum van 12.628 blokjes op de tast

02u41 0 Brugge De leerlingen van basisschool Spermalie uit Brugge waren gisteren de eersten die een voelmaquette van de voormalige schoenenfabriek Eperon d'Or uit Lego in Izegem mochten 'intasten'. "Een heel leuke ervaring, vertelt Aleksander Ickovsky (8).

Het schoen- en borstelmuseum Eperon d'Or wil dit jaar werken aan zijn toegankelijkheid voor personen met een visuele beperking. Een maquette met 12.628 Lego-blokjes, gemaakt door de Izegemse fanaat Giovanni Seynhaeve, is daar een eerste resultaat van. Basisschool Spermalie biedt onder meer onderwijs aan blinde of slechtziende jongeren en dus waren zij gisteren de aangewezen personen om de maquette eens te testen.





"Een heel leuke ervaring", vertelt leerling Aleksander Ickovsky (8). "Ik kon de kroon in de toren van het gebouw zeer goed voelen, net als de ramen. Het was ook fijn dat de naam van het museum er onderaan in braille bijstond."





Het museum werkte vorig jaar al samen met de vzw VeBes voor het ontwikkelen en proefdraaien van een toegankelijke rondleiding voor blinden en slechtzienden rond het thema borstels.





"Dit jaar komt er een dergelijke rondleiding rond schoenen bij", weet cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA).





"De Lego-maquette is in dat opzicht een bescheiden vertrekpunt in een traject waarbij een speelse beleving van erfgoed centraal staat. Ook gezinnen met kinderen zullen hier volop kunnen van genieten."





(VDI)