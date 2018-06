Kinderen met beperking zien wens uitkomen 29 juni 2018

02u29 0

Kinderen tussen 6 en 12 jaar met een beperking die in Brugge wonen of in Brugge naar school gaan, konden onlangs hun wens insturen. Een jury koos vijf wensen die tijdens de Dromendag werden uitgevoerd. Alle kindjes verzamelden met hun klas of school in Hoeve Hangerijn en trokken daarna naar hun onbekende bestemming. Onder meer het Dolfinarium was een populaire plek.





(BHT)